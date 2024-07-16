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Колонизация Луны не за горами?
Ученые впервые обнаружили на Луне пещеру, которая может быть идеальным местом для обустройства обитаемой базы на спутнике Земли
Колонизация Луны не за горами?
Фото: Reuters / Reuters
16 июля 2024 г.

Итальянские ученые впервые обнаружили пещеру на Луне, исследуя снимки, полученные при помощи радара в районе Моря Спокойствия. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на статью в журнале Nature Astronomy.

Лоренцо Бруццоне и Леонард Каррер из университета Тренто в Италии предполагают, что пещера образовалась миллионы или даже миллиарды лет назад из-за передвижения раскаленной лавы, которая могла проделать такой тоннель в камнях.

Глубина пещеры составляет как минимум 100 метров. Вход в нее находится на лунной поверхности, а под ним расположены вертикальные стены и наклонное внутреннее пространство.

По мнению ученых, обнаруженная пещера может быть идеальным местом для обустройства обитаемой базы на Луне.

«В конце концов, жизнь на Земле начиналась именно в пещерах, так что люди могли бы поселиться в них и на Луне», — считает Леонард Каррер.

Исследователи предполагают, что на Луне могут скрываться сотни подобных пещер, которые остаются не изученными.

Предположения о наличии пещер на Луне возникли у ученых около 50 лет назад. В 2010 году NASA отправило на лунную орбиту аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter, который изучал места, где могли находиться входы в пещеры. Анализ полученных данных привел к нынешнему открытию. Теперь ученые планируют продолжить изучение пещеры с помощью радаров, камер и роботов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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