Итальянские ученые впервые обнаружили пещеру на Луне, исследуя снимки, полученные при помощи радара в районе Моря Спокойствия. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на статью в журнале Nature Astronomy.

Лоренцо Бруццоне и Леонард Каррер из университета Тренто в Италии предполагают, что пещера образовалась миллионы или даже миллиарды лет назад из-за передвижения раскаленной лавы, которая могла проделать такой тоннель в камнях.

Глубина пещеры составляет как минимум 100 метров. Вход в нее находится на лунной поверхности, а под ним расположены вертикальные стены и наклонное внутреннее пространство.

По мнению ученых, обнаруженная пещера может быть идеальным местом для обустройства обитаемой базы на Луне.

«В конце концов, жизнь на Земле начиналась именно в пещерах, так что люди могли бы поселиться в них и на Луне», — считает Леонард Каррер.

Исследователи предполагают, что на Луне могут скрываться сотни подобных пещер, которые остаются не изученными.

Предположения о наличии пещер на Луне возникли у ученых около 50 лет назад. В 2010 году NASA отправило на лунную орбиту аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter, который изучал места, где могли находиться входы в пещеры. Анализ полученных данных привел к нынешнему открытию. Теперь ученые планируют продолжить изучение пещеры с помощью радаров, камер и роботов.