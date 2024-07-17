Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил «прохладное» отношение к попыткам США наказать Россию за ее действия в Украине, сообщает агентство Bloomberg. В интервью агентству Трамп заявил, что санкции отталкивают союзников и он не поддерживает их введение.

«Мы отталкиваем всех от себя. Так что я не люблю санкции», — сказал Трамп. Он также отметил, что у него были «хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и при его президентстве Украине никогда не угрожала война».

Трамп считает, что мир стал опаснее из-за действий нынешнего президента Джо Байдена, который, по его словам, «заставил Россию и Китай объединиться».

«Они женаты. Затем они взяли к себе своего маленького кузена, Иран, а затем они взяли к себе Северную Корею. Им больше никто не нужен», — описал ситуацию Трамп.

Будучи президентом США в 2017-2021 годах, Трамп не рассматривал возможность снятия санкций против России, введенных в связи с аннексией Крыма. Однако он сам вводил санкции против газопровода «Северный поток-2». В конце 2019 года он подписал оборонный бюджет, который предусматривал ограничения в отношении компаний, предоставляющих суда для строительства газопровода.

Трамп также заявлял, что обложил «Северный поток-2» санкциями «сверху донизу» и критиковал Джо Байдена за то, что тот одобрил российский газопровод в Европу, что, по мнению Трампа, привело к ухудшению экономики США.

В 2019 году Трамп заявил, что распорядился не вводить дополнительные санкции против КНДР, которые планировал Минфин США.