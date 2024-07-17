Член парламента от лейбористской партии Зара Султана внесла поправку к предстоящей королевской речи, призывающую прекратить продажу британского оружия Израилю.

Королевская речь используется британским правительством для изложения своей политики на предстоящую парламентскую сессию и станет первой при новоизбранном лейбористском премьер-министре Кире Стармере.

В своей статье для Guardian в среду Султана заявила, что детали британского производства используются в израильских военных самолетах F35, которые применялись для обстрела палестинцев в секторе Газа.

«Это лишь один пример использования Израилем оружия британского производства в ходе нападения на Газу. Но после почти 10 месяцев и 38 тыс. убитых палестинцев, к своему вечному позору, консерваторы покинули свой пост, отказавшись приостановить продажу оружия. Теперь эта ответственность лежит на лейбористах», — написала она.

В своей колонке Султана ссылается на высказывания министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о необходимости соблюдения международного права.

«Закон ясен. Британские лицензии на оружие не могут быть выданы, если существует явный риск того, что эти предметы могут быть использованы для совершения или содействия совершению серьезного нарушения международного гуманитарного права», — заявил Лэмми.

Султана также ссылается на прошлые прецеденты, когда Великобритания прекращала продажу оружия Израилю, в том числе при бывших премьер-министрах Тони Блэре в 2002 году, Гордоне Брауне в 2009 году и Дэвиде Кэмероне в 2014 году.

30-летний депутат считается представителем левого крыла Лейбористской партии и была соратником бывшего лидера Джереми Корбина. Корбин был исключен из парламентской партии в 2020 году, а затем исключен из нее за то, что выступал против партии на всеобщих выборах в июле.

При Стармере лейбористы сильно изменили свою позицию по отношению к Израилю: нынешний премьер-министр поддержал израильскую блокаду продовольствия, воды, электроэнергии и других предметов первой необходимости и изначально выступал против призывов к прекращению огня.

Впоследствии партия смягчила свою позицию, призвав к немедленному прекращению огня и признанию палестинского государства.

Однако насколько она готова подкрепить свою риторику действиями, еще предстоит выяснить. Ранее на этой неделе израильская газета «Маарив» сообщила, что Великобритания не будет отказываться от своих возражений против возбуждения МУС дела против Нетаньяху, несмотря на предыдущие сообщения о том, что лейбористское правительство сделает это.

Считается, что этот шаг стал результатом лоббирования интересов Израиля американскими чиновниками.