Израильские официальные лица выразили оптимизм по поводу возможного восстановления отношений между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Нетаньяху накануне осудил попытку покушения и пожелал Трампу «дальнейших сил» от имени Израиля, выразив при этом свой «шок» по поводу случившегося.

Премьер-министр Израиля опубликовал в социальных сетях еще три заявления и сообщения, выражающие его солидарность с Трампом, обращаясь к нему как к «президенту», а не как к «бывшему президенту».

Отношения двух политиков испортились после того, как Нетаньяху поздравил президента США Джо Байдена с победой на президентских выборах 2020 года, в результате чего Трамп обвинил израильского премьер-министра в нелояльности.

«С тех пор я с ним не разговаривал», — сказал Трамп в интервью 2021 года и продолжил ругать Нетаньяху.

После этого инцидента помощники Нетаньяху пытались примирить двух лидеров, в том числе встречались с бывшим президентом не менее четырех раз за последние три года.

«Но каждый раз, когда мы думали, что нам удалось оставить это в прошлом, мы обнаруживали, что это не сработало и что Трамп все еще зол», — сказал один из помощников Нетаньяху в интервью изданию Axios.

Один из помощников Трампа намекнул, что Илон Маск, который поддержал Трампа после покушения, мог бы выступить в качестве посредника.

Несмотря на утверждения Трампа о том, что Нетаньяху по-прежнему ему симпатичен, он критикует правительство израильского премьер-министра. Хотя бывший президент публично заявлял о своей поддержке Израиля, он выразил свою обеспокоенность тем, что Тель-Авив не настроен на достижение мира с палестинцами.

Ожидается, что на следующей неделе Нетаньяху отправится в Вашингтон и выступит с обращением к Конгрессу. Один из бывших помощников Трампа сообщил Axios, что в настоящее время нет никаких планов по встрече Нетаньяху с Трампом во время этой поездки.

Бывший советник Трампа сообщил изданию Axios, что Нетаньяху не стоит ожидать и скорого приглашения в Белый дом, если Трамп победит на предстоящих президентских выборах в ноябре, но заявил, что лидеры могут работать вместе, если они оба займут свои посты к началу следующего года.