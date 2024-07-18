Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела успешную операцию по ликвидации разведывательной ячейки PKK, признанной в стране террористической организацией.

В ходе интенсивной работы MİT выявила двух ключевых фигур: Садыка Топалоглу (кодовое имя «Халил») и Мехмета Саваша. Установлено, что оба были активными участниками разведывательной структуры PKK.

Совместная операция MİT и Управления безопасности провинции Стамбул привела к аресту Топалоглу и Саваша в Стамбуле. MİT вела пошаговое наблюдение за Топалоглу после его идентификации как члена разведструктуры PKK.

Выяснилось, что Топалоглу нелегально посещал Ирак для прохождения разведподготовки в Кандиле, где встречался с одним из лидеров PKK, Джемилем Байыком (кодовое имя «Джума»). После возвращения в Турцию Топалоглу собирал информацию для PKK под прикрытием журналистской деятельности.

MİT также установила, что Топалоглу и Саваш занимались финансовой деятельностью в интересах PKK и через подставные компании поставляли материалы членам организации в Сирии.

По итогам операции оба подозреваемых были арестованы и заключены под стражу по обвинению в членстве в террористической организации.