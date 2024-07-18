Российским компаниям становится все труднее получать финансирование из Китая, сообщает агентство Bloomberg. Топ-менеджеры трех российских экспортеров сырья на условиях анонимности сообщили изданию, что торговля с Китаем превратилась в рискованную игру, поскольку прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или задерживаются. Во всем виноват последний раунд санкций США против китайских банков.

«Некоторые китайские покупатели российских сельскохозяйственных товаров также столкнулись с проблемами с платежами в этом месяце», — сообщил неназванный представитель российской аграрной индустрии.

Bloomberg уточняет, что проблема коснулась не только сельского хозяйства, но также поставок металлов и автомобилей. На прошлой неделе Ассоциация российских автомобильных дилеров предупредила, что импорт автомобилей и автозапчастей из Китая, который с 2022 года стал основным автомобильным поставщиком страны, может прекратиться из-за перебоев с платежами.

Эти задержки возникли после того, как в июне США расширили критерии для определения того, следует ли вводить вторичные санкции против китайских компаний, расширив определение военно-промышленной базы России.

По данным Bloomberg, с конца прошлого года Россия также столкнулась с трудностями в работе с другими крупными торговыми партнерами, включая ОАЭ — давление США на кредиторов замедляет транзакции. Торговля с Индией также столкнулась с препятствиями, поскольку рупия так и не стала полностью конвертируемой валютой. У России и Индии уже был торговый спор из-за замороженных рупий, которые индийские банки отказывались конвертировать в доллары.

После того как РФ вторглась в Украину в феврале 2022 года, Китай стал главным торговым партнером Москвы. По данным китайской таможни, объем торговли между двумя странами вырос более чем на 60% и составил $240 млрд в 2023 году. Россия обогнала Германию, Австралию и Вьетнам и вошла в двадцатку основных торговых партнеров Пекина. В настоящее время около 40% экспортно-импортных платежей России осуществляется в юанях — это более половины стоимости на российском валютном рынке.

Хотя Китай не присоединился к Западу в введении санкций против России, платежи между двумя странами столкнулись с препятствиями с декабря — тогда США пригрозили дополнительными санкциями китайским банкам, способствующим торговле с российскими военными компаниями.