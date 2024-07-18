Второй наиболее влиятельный человек в Демократической партии, Нэнси Пелоси, на прошлой неделе сказала президенту Джо Байдену, что она и другие законодатели-демократы обеспокоены тем, что он «тянет партию вниз». Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

Разговор произошел на фоне растущего давления на 81-летнего Джо Байдена с требованием прекратить его кампанию по переизбранию.

Пелоси также предупредила Байдена, что некоторые законодатели-демократы начнут громче высказывать недовольство по поводу его политических слабостей, передает CNN. Она призвала президента принять решение о скором выходе из гонки добровольно, отмечает канал.

Один из союзников Пелоси в беседе с CNN отметил, что политик готова публично давить на Байдена, чтобы он отказался от своего места во главе списка демократов.

«Спикер не хочет призывать его выйти из гонки, но она сделает все, что в ее силах, чтобы это произошло», — отметил собеседник канала.

Второй союзник Пелоси выразился прямо.

«В Нэнси нет ничего тонкого», — отметил источник. — «Она начинает с вопроса: «Что нужно, чтобы победить?» Затем работает над устранением преград».

Разговор между Байденом и Пелоси подчеркивает новый и все более публичный этап попыток убрать Байдена из списка демократов. Высокопоставленные демократы надеялись решить этот вопрос в частном порядке — Пелоси сама советовала членам попытаться это сделать, по крайней мере, какое-то время назад.

До сих пор Байден и его ближайшее окружение отказывались уступать. ABC News сообщила, что лидер большинства в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис также сказали Байдену в двух отдельных разговорах, что для страны будет лучше, если он прекратит свою кампанию.