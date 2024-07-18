39-летний сенатор Джей Ди Вэнс, избранный Дональдом Трампом в качестве своего вице-президента в случае победы на грядущих выборах в ноябре, заявил, что политика президента США Джо Байдена привела к продолжению войны на Ближнем востоке и призвал решительней помогать Израилю.

Вэнс считает, что ускорить завершение конфликта нужно путем поддержки Израиля, пообещав, что в случае прихода к власти Дональда Трампа Америка окажет еврейскому государству «решительную» поддержку, чтобы «уничтожить ХАМАС».

«Джо Байден ничего не сделал, чтобы помочь нашему союзнику Израилю. Байден создает Израилю все больше и больше препятствий, чтобы выиграть эту войну. Он затянул войну по уничтожению ХАМАС», — сказал Вэнс Fox News, повторив мнение, которое было высказано в Израиле, что администрация Байдена сдерживает наступление Израиля, не позволяя ему наносить более масштабные удары по осажденному эксклаву.

Администрация Байдена периодически критикует неизбирательные бомбардировки Израилем гражданского населения, но ограничила лишь две поставки бомб в Израиль. В июле США заявили, что возобновили поставки 500-фунтовых бомб в Израиль, сохраняя при этом паузу в поставках 2000-фунтовых бомб.

Вэнс заявил о решительной поддержке Израиля, у которого, по его словам, «нет лучшего друга, чем Дональд Трамп».

18 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал американское руководство за задержки в поставках оружия Израилю. В своем видеообращении Нетаньяху заявил, что Вашингтон ограничивает поставки некоторых видов вооружения, намекая, что это замедляет наступление израильских сил в городе Рафах.

В июне в американском издании Politico вышла статья, констатирующая, что поддержка израильской войны и отказ порвать отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху может стоить действующему президенту США Джо Байдену президентского кресла.