Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 17 июля предупредил, что российско-украинский конфликт потенциально может затянуться на 10 лет. Политик отметил: «парадокс» войны в Украине заключается в том, что чем дольше западный военный альянс будет участвовать в войне, тем скорее наступит развязка конфликта.

«Главное послание в том, что чем сильнее поддержка Украины и чем дольше мы готовы действовать, тем скорее закончится эта война… Теперь президент Путин считает, что он может переждать нас. Поэтому война продолжается‎»‎, — отметил генсек альянса.

«‎Когда мы очень ясно дадим понять, что мы здесь надолго, что у нас есть сильная и постоянная поддержка Украины, тогда у нас будут условия для решения, при котором Украина одержит верх как суверенное независимое государство», — подчеркнул политик.

Столтенберг, который завершает свой 10-летний срок на посту генерального секретаря в октябре, призвал европейских членов НАТО увеличить свои финансовые обязательства перед Киевом. Его слова прозвучали на фоне опасений, что США могут сократить или вовсе прекратить финансировать НАТО, если республиканец Дональд Трамп выиграет на президентских выборах в ноябре.

Из тех же соображений НАТО объявило, что с сентября для поддержки Украины в Германии откроется командное подразделение для координации европейской поддержки Киева.

«Это обеспечит большую предсказуемость, подотчетность и поддержку, а также продемонстрирует нашу неизменную приверженность поддержке Украины», — подчеркнул Столтенберг.

При этом не все союзники по НАТО следуют советам и требованиям Столтенберга. Так, власти ФРГ объявили, что планируют почти вдвое урезать военную помощь Украине в следующем году — примерно с $8,7 млрд до примерно $4,3 млрд.