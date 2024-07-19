ПОЛИТИКА
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Иордания протестует против заявлений Вилдерса
МИД Иордании вызвал посла Нидерландов из-за высказываний ультраправого политика Герта Вилдерса, отрицающего право палестинцев на государственность
Иордания протестует против заявлений Вилдерса
Фото: Reuters / Others
19 июля 2024 г.

Министерство иностранных дел Иордании вызвало посла Нидерландов Гарри Вервея для выражения протеста в связи с высказываниями ультраправого голландского политика Герта Вилдерса о палестинском народе.

МИД Иордании заявил, что эти высказывания «согласуются с осужденным решением, принятым израильским кнессетом, которое направлено на отрицание неотъемлемых прав палестинского народа на независимое и суверенное государство на своей национальной земле».

Протест Иордании последовал за голосованием в кнессете Израиля, где была принята резолюция, отвергающая создание палестинского государства. В резолюции утверждается, что такое государство представляло бы «экзистенциальную опасность для Государства Израиль и его граждан».

МИД Иордании охарактеризовал заявления Вилдерса как «подстрекательские» и «юридически ничтожные», отметив, что они «представляют собой нарушение международного права, отражая культуру расовой ненависти, с которой необходимо бороться».

Герт Вилдерс, известный своей антиисламской позицией, неоднократно делал заявления, отрицающие права палестинского народа на государственность, предлагая решить палестинский вопрос за счет Иордании. Иордания потребовала от правительства Нидерландов «занять четкую позицию, осуждающую эти высказывания».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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