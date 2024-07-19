Решение Украины прекратить транзит нефти российской компании «Лукойл» угрожает долгосрочной безопасности поставок в Словакию и Венгрию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге в пятницу.

Словакия и Венгрия заявили в среду, что прекратили получать нефть от «Лукойла» после того, как Украина в июне ввела запрет на транзит нефти от этой компании.

«Мы смогли стабилизировать ситуацию с помощью временных решений, но их не хватит даже на ближайшее будущее», - сказал Сийярто.

«Украинские власти демонстрировали готовность найти выход из сложившейся ситуации, но с тех пор эти попытки сошли на нет», - добавил он.

Несмотря на войну, Россия продолжает поставлять природный газ и нефть в не имеющие выхода к морю Венгрию и Словакию через Украину по южному ответвлению трубопровода «Дружба».

Запрет Украины не затрагивает других российских экспортеров нефти, чья нефть по-прежнему идет через Украину, сообщила в четверг словацкая нефтетранспортная компания Transpetrol.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал прекращение транзита нефти «Лукойла» через Украину «кризисом» для покупателей. Он добавил, что возможности для переговоров с украинскими транзитными компаниями ограничены, поскольку решение носит политический характер.