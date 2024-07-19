***23:48

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась через несколько часов после нападения возле ее дома.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. «Был выстрел в висок. Стрелка видели соседи, он был в перчатках, оружие было без глушителя», — сообщило издание «Эспрессо» со ссылкой на свои источники.

Львовские СМИ пишут, что нападавшему было около 20-25 лет и что он мог выслеживать Фарион несколько дней.

***21:20

19 июля во Львове неизвестный открыл огонь по экс-депутату Ирине Фарион. Об этом сообщили украинские власти.

60-летняя женщина была госпитализирована с огнестрельным ранением в голову, сообщает Национальная полиция Украины.

«Около 20 часов поступила женщина с огнестрельным ранением. В настоящее время она находится в реанимации. Состояние тяжелое», - сообщили в медицинском учреждении агентству УНИАН.

Полиция не раскрывает ее имя, однако губернатор Львовской области Максим Козицкий написал, что пострадавшая - Ирина Фарион.

Правоохранители пытаются установить личность нападавшего и задержать его.

Ирина Фарион, известная своими неоднозначными высказываниями об использовании русского языка в Украине, вступила в крайне правую партию «Свобода» в 2005 году и была депутатом парламента с 2012 по 2014 год.

В июне 2024 года она была восстановлена в должности профессора кафедры украинского языка Львовского политехнического университета.

Фарион вызвала широкую критику, когда 6 ноября заявила, что не может называть украинских солдат украинцами, если они говорят по-русски.

Скандал вокруг высказываний Фарион разгорелся после того, как она якобы получила сообщение с выражением поддержки от Максима Глебова, проукраинского студента, живущего в аннексированном Крыму. Она опубликовала это письмо в своих социальных сетях, после чего подверглась резкой критике.

В ноябре 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Фарион находится под уголовным преследованием как за свои высказывания о русскоязычных солдатах, так и за утечку сообщения от Глебова.