Кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что открыт для китайских автопроизводителей, желающих производить машины в США, в отличие от администрации Байдена, стремящейся не допустить их в страну.

«Прямо сейчас, пока мы говорим, Китай строит крупные заводы по ту сторону границы в Мексике для производства автомобилей для продажи в США. Эти заводы будут построены в Соединенных Штатах, и наши люди будут работать на этих заводах. В противном случае я введу тарифы до 200% на каждый автомобиль, чтобы предотвратить их ввоз», — заявил Дональд Трамп в своем выступлении на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки.

Трамп пообещал отменить «мандат на электромобили» в первый же день своего вступления в должность, поскольку, по его словам, администрация Байдена незаконно заставляет автопроизводителей продавать электромобили.

Раннее Трамп заявил, что если страну возглавит «умный президент», то Россия, Китай и КНДР могут перестать быть врагами.

«У нас есть внешние враги: Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не враги. Если у вас умный президент, они не враги. Ты заставишь их преуспеть», — отметил Трамп.

По последним опросам, большинство избирателей, включая демократов, считают, что 81-летний Байден слишком стар, чтобы претендовать на еще четыре года президентства. В условиях нехватки времени многие предполагают, что его может заменить вице-президент Камала Харрис.

Ранее появились неподтвержденные сообщения о том, что Байден может отказаться от номинации в ближайшие выходные, но заместитель главы предвыборного штаба Байдена отверг эти слухи.