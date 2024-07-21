Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил мирный план, который может закончить войну «на правильных условиях для Украины и Запада». Об этом, а также о роли Трампа в урегулировании конфликта Джонсон написал в своей статье для Daily Mail.

«Я верю, что Трамп может положить конец войне - на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчеркиваю, что не могу быть уверен в том, что именно он сделает, если будет избран. Но вот что он мог бы сделать», — пишет Джонсон.

Он считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп мог бы просто сделать то, что для него естественно: преодолеть волокиту и задержки, предоставить украинцам необходимые разрешения, а затем, когда Путин снова окажется оттесненным, предложить сделку.

Джонсон подчеркнул, что Москве придется отступить по крайней мере до границ, существовавших до вторжения в 2022 году. Чтобы предотвратить будущие конфликты и неопределенность, остальная часть Украины должна быть признана свободной страной с правом определять свое будущее, включая потенциальное членство в ЕС и НАТО, и ее следует приветствовать, чтобы она присоединилась к ним как можно скорее.

Политик подчеркнул, что украинцы насчитывают более миллиона человек с оружием, уже привыкли работать с техникой НАТО и являются самой эффективной силой в мире, способной противостоять российским войскам.

Джонсон пишет, что после окончания войны он не видит причин, «почему бы украинским силам не заменить часть из 70 тыс. американских военнослужащих, все еще находящихся в Европе».

По мнению Джонсона, это позволит Трампу сэкономить деньги, вернуть американские войска домой и подтолкнуть европейцев к большей ответственности — в том числе, финансовой — за собственную оборону.

Он также предположил, что российский лидер Владимир Путин сможет заявить, что «специальная военная операция» была успешной и что он добился «денацификации» Украины. Кроме того, могут быть введены специальные меры защиты для русскоговорящих.

«Но добиться такого результата можно только одним способом - с помощью силы. Вашингтон при Трампе должен будет показать, что международные границы необходимо уважать», - пишет Джонсон.

«Если бы Трамп был в Белом доме, я не думаю, что Путин поступил бы так безрассудно и преступно, вторгнувшись в Украину», - отметил британский экс-премьер.

При этом Джонсон также подчеркнул, что победа Украины может «парадоксальным» образом вывести Россию из международной изоляции.

«Победа Украины - при правильном подходе - может проложить путь, как это ни парадоксально, к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией. Это было бы большой победой, как для Америки, так и для всего мира», - заключил британский политик.