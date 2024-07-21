ТУРЦИЯ
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В МИД Турции ответили на клевету Израиля
Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление с осуждением высказываний главы МИД Израиля
В МИД Турции ответили на клевету Израиля
Фото: АА / Others
21 июля 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление с осуждением высказываний министра иностранных дел Израиля в социальных сетях.

«Министр иностранных дел Израиля пытается скрыть преступления, совершенные Израилем против палестинцев, потоком лжи, клеветы и неуважения. Однако грязная пропагандистская деятельность Израиля и попытки психологических операций, направленные против нашей страны и господина президента, останутся безрезультатными», - заявили в министерстве.

В ведомстве напомнили об ответственности, которую Нетаньяху и его соратники несут за разрушительную войну.

«Члены правительства Нетаньяху, которые убили почти сорок тысяч палестинцев в Газе и хотели развязать региональную войну, чтобы остаться у власти, предстанут перед международными судами и ответят за свои преступления», - говорится в заявлении МИД Турции.

«Турция будет продолжать говорить правду и защищать право палестинского народа на жизнь в условиях справедливости и мира», - заявили в министерстве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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