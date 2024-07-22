В Грузии начали вызывать на допрос сотрудников силовых структур, которые в качестве добровольцев участвовали в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают украинское издание «Европейская правда» и грузинское Sova.

По их данным, грузинские добровольцы, участвовавшие в военных действиях в рядах ВСУ против российского наступления, сообщили правозащитникам и журналистам о повестках на допрос в Службу госбезопасности Грузии.

В частности, в Тбилисском городском суде был допрошен Лаша Чхигладзе — участник войны в Украине, активист «Движения за освобождение от оккупации».

«Мне сказали, что год назад было начато расследование по факту государственного переворота, и были какие-то вопросы, связанные с этим… [Спрашивали] когда я уехал, когда приехал из Украины. Были общие вопросы», — отметил Чхигладзе.

Позже проправительственный телеканал «Имеди» сообщил, что Чхигладзе проходит по делу о заговоре с целью свержения правительства.

Адвокат военного Лаша Ткешеладзе назвал дело политическим и отметил, что власти просто ищут, к чему придраться.

«Это дело абсурдно, и оно не имеет ничего общего с законом, а Лашу сегодня вызвали, потому что он воевал в Украине против России», — уточнил юрист.

Еще один грузинский доброволец Надим Хмаладзе также сообщил, что его вызвали на допрос по аналогичным статьям о госперевороте и терроризме.

Тбилиси отказался вводить санкции против РФ и посылать военную помощь Украине, мотивируя это тем, что Грузия не хочет ввязываться в войну с Россией.

При этом правящая партия «Грузинская мечта» постепенно сближается с Россией. По данным грузинских СМИ, руководство партии планирует восстановить с Москвой дипломатические отношения.