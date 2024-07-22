22 июля израильские военные начали сносить дома и коммерческие объекты в городе Аната, к востоку от Иерусалима. Корреспондент палестинского агентства WAFA, ссылаясь на очевидцев, сообщил, что военные Израиля вошли в город рано утром, сопровождаемые двумя бульдозерами, и начали сносить жилые дома, свадебный зал и несколько коммерческих объектов в городе.

Днем ранее израильская армия снесла два коммерческих объекта в Бейт-Ханине в оккупированном Восточном Иерусалиме, уточняет WAFA. Агентство не упомянуло причину этих действий израильской армии, но обычно в подобных случаях используется предлог «‎строительство без разрешения»‎ — хотя эти территории принадлежат палестинцам.

15 июля израильская армия снесла четыре палестинских дома в деревне Аль-Валаджа, расположенной в южной части Восточного Иерусалима, под предлогом «‎несанкционированного строительства‎».

«‎‎Военная сила вторглась в деревню, которая находится в южной части оккупированного Западного берега, и начала сносить четыре дома, утверждая, что они были построены без разрешений», — сказал агентству «‎‎Анадолу» Хадер Аль-Арадж, глава деревенского совета.

Он уточнил, что «‎земли, на которых произошел снос, являются частью Вифлеема и административно не входят в границы соседнего муниципалитета Иерусалима»‎. Однако это не остановило израильских военных от сноса зданий.

Согласно данным комиссии Палестинской администрации по борьбе с колонизацией, в первой половине текущего года израильские власти снесли 318 коммерческих объектов, принадлежащих палестинцам на Западном берегу. Кроме того, Тель-Авив выдал уведомления о сносе для 359 других объектов, включая 85 в Иерусалиме.

Муниципалитет Иерусалима воздерживается от выдачи разрешений на строительство палестинцам, сносит их дома и объекты или заставляет их делать это самостоятельно. Это противоречит международным и гуманитарным законам, гарантирующим право на жилье.

Практика принудительного выселения палестинцев из Иерусалима стала систематической. Об этом говорится, в том числе, в постановлении Международного суда о том, что израильское присутствие на Западном берегу — это незаконная аннексия.