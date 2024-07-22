В понедельник израильская армия нанесла удар по палатке в больнице «Мучеников Аль-Аксы» в центре Газы, в которой укрывались журналисты. По меньшей мере один человек - журналист Хайдар Ибрагим аль-Мсаддар - был убит, еще несколько человек получили серьезные ранения.

По данным местных властей, Мсаддар был исследователем и специалистом по СМИ.

По словам его друга и коллеги-журналиста Ислама Бадера, Мсаддар специализировался на изучении пропаганды и общественного мнения.

«Все содержимое палатки - это журналистское оборудование», - сказал изданию Middle East Eye Юсеф аль-Хинди, спасатель, прибывший на место происшествия после того, как услышал взрыв.

Держа в руках каску для прессы, которую он нашел на месте взрыва, аль-Хинди сказал, что, по его мнению, палатка журналистов была выбрана намеренно.

Халиль аль-Дакран, врач больницы «Мучеников Аль-Аксы», согласился с ним. По его словам, это уже второй случай, когда палатка на территории больницы подвергается ударам.

«Это свидетельствует о продолжении геноцида и массовых убийств в секторе Газа», - сказал аль-Дакран в интервью MEE.

Мсаддар стал 163-м журналистом, убитым Израилем в секторе Газа с начала войны 7 октября, согласно данным коммуникационного ведомства Газы.

Хотя Комитет по защите журналистов (CPJ) приводит меньшее число жертв войны - 108 журналистов (103 палестинца, два израильтянина и три ливанца), он заявил, что война в Газе стала «самым смертоносным периодом для журналистов с тех пор, как CPJ начал собирать данные в 1992 году».