Премьер-министр Великобритании Кир Стармер настаивает на необходимости немедленного прекращения огня в Газе, предупреждая, что «мир не будет смотреть» на страдания «невинных гражданских лиц».

Он пояснил, что курс правительства Великобритании предусматривает обеспечение освобождения пленных из Газы и «огромное» увеличение гуманитарной помощи. Стармер подчеркнул, что прекращение огня - «единственный способ» добиться этого.

Израиль и палестинцы также должны подтвердить приверженность «стабильности, миру, нормализации и решению о двух государствах», добавил британский премьер.

Выступая в общине, сэр Кир рассказал о деталях своих переговоров с лидерами Израиля и Палестины.

«Я ясно дал понять, что полностью поддерживаю право Израиля на безопасность, критическую необходимость возвращения пленных, но также и то, что ситуация в Газе невыносима. И что мир не будет смотреть на то, как невинные мирные жители - включая женщин и детей - продолжают сталкиваться со смертью, болезнями и перемещениями», - заявил Стармер.

«Это не может продолжаться, нам необходимо немедленное прекращение огня, освобождение пленных, поступление помощи, огромное увеличение объема гуманитарной помощи. Такова политика этого правительства, и немедленное прекращение огня - единственный способ добиться этого. Поэтому мы сделаем все возможное для достижения этих целей», — добавил он.

«Мы также всегда выступали против расширения незаконных поселений и призываем стороны вернуться к стабильности, миру, нормализации и решению о двух государствах - признанном палестинском государстве, праве палестинского народа, наряду с безопасным и надежным Израилем», - заключил Стармер.

Его комментарии прозвучали на фоне того, что члены парламента от Лейбористской партии внесли поправку в Королевскую речь. Она содержала призыв к правительству Великобритании поддержать немедленное прекращение огня в Газе и прекратить действие экспортных лицензий на поставку оружия в Израиль.