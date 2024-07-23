Греция закроет четыре турецкие начальные школы в Западной Фракии, где проживает большая турецкая община. Закрыты будут начальные школы Хаджиорен, Кезирен и Паямлар в Родопах и начальная школа Каракой в Ксанти (Искече) на севере Греции.

Власти Западной Фракии утверждают, что причиной закрытия школ стал «‎‎недостаток учащихся». Однако турецкие жители региона отвергают доводы муниципалитета, рассматривая решение о закрытии школ как попытку заставить их учиться в греческих государственных школах.

Местные лидеры и представители турецкого меньшинства раскритиковали действия правительства, утверждая, что это часть систематического плана по сокращению числа школ для меньшинств без консультаций с затронутыми сообществами.

Закрытия стали частью более широкой тенденции по сокращению числа школ для турецкого меньшинства в Западной Фракии. С 2011 года греческие власти под предлогом «‎‎недостатка учеников» закрывают школы в регионе. Так, если в 2010 году в области было 194 школы с турецким языком преподавания, то в текущем году осталось всего 84.

В 2023 году Министерство образования Греции постановило закрыть 9 начальных школ, принадлежащих турецкому меньшинству в регионе Западная Фракия, также сославшись на «‎недостаток учеников»‎.

Турция осудила закрытия школ, подчеркнув, что это решение Афин о закрытии учебных заведений с преподаванием на турецком языке нарушает Лозаннский мирный договор, подписанный в 1923 году. Соглашение регулировало в том числе политику в отношении турецко-мусульманского меньшинства в Греции.

В Западной Фракии, где проживает 150 тыс. турок, права на религиозное лидерство, ассоциации и образование нарушаются вопреки решениям европейских судов. Регион находится между Болгарией, Турцией и Эгейским морем. Здесь исторически проживает крупная турецкая община.