В Пекине завершились переговоры представителей 14 палестинских группировок, включая ХАМАС и ФАТХ. Встречи проходили с воскресенья по вторник под эгидой китайского правительства.

По итогам переговоров участники подписали декларацию, в которой обязались «покончить с разделением и укрепить единство». Ключевым результатом стало соглашение о формировании «временного правительства национального примирения» для управления сектором Газа после окончания текущего конфликта.

Министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя итоги встречи, отметил: «Наиболее значимым моментом является соглашение о формировании временного правительства национального примирения для послевоенной Газы». Он также подчеркнул важность международной поддержки в процессе палестинского примирения.

Представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил: «Сегодня мы подписываем соглашение о национальном единстве и говорим, что путь к завершению этого пути — национальное единство. Мы привержены национальному единству и призываем к нему».

Китай, выступивший организатором переговоров, подтвердил свое намерение «играть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности на Ближнем Востоке»