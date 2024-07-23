Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запросил личную встречу с главным кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. Премьер планирует встретиться с экс-президентом во время визита в США на этой неделе, сообщила газета Politico со ссылкой на два источника.

Было неясно, согласится ли Дональд Трамп, который критиковал Биньямина Нетаньяху, на встречу. На прошлой неделе республиканец обвинил израильтян в затягивании мирных переговоров с ХАМАС.

В декабре 2021 года Трамп нецензурно выразился в адрес Нетаньяху в интервью Axios. Бывший президент был недоволен тем, что израильский премьер был одним из первых лидеров, поздравивших Джо Байдена с победой на выборах.

«Я с ним с тех пор не разговаривал. Пошел он», — выразился Трамп.

Нетаньяху, который прибыл в Вашингтон в понедельник, планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и выступить перед законодателями в Конгрессе 24 июля.

Источники сообщили Politico, что команды Нетаньяху и Трампа в последние дни обсуждали возможность личной встречи двух лидеров, возможно, во Флориде. Трамп еще не дал согласия на встречу, но и не отверг эту идею, добавили они.

Один из источников отметил, что если встреча состоится, то, скорее всего, это произойдет позже на этой неделе после митинга Трампа в Северной Каролине 25 июля.

Если Нетаньяху договорится о встрече с Трампом на этой неделе, это может помочь ему заручиться поддержкой бывшего президента для увеличения агрессивных операций на оккупированном Западном берегу и в Газе, а также для потенциального военного вторжения в Ливан против «Хезболлы».

Это также даст Трампу возможность установить более официальные отношения с Нетаньяху в то время, когда кампания Харрис все еще пытается понять, как ей вести себя с премьер-министром, который все больше расходится во взглядах с США и открыто игнорирует предупреждения Вашингтона.

На этой неделе США и Израиль все еще надеются продвинуть переговоры, чтобы помочь достичь прекращения огня в Газе. Делегации обеих стран, а также группы из Египта и Катара должны были встретиться на прошлой неделе, однако Тель-Авив в последний момент сообщил США, что решил не посылать свою команду.