Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказал в помиловании бывшему главе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Кариму Масимову, который был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинениям в государственной измене и захвате власти. Об этом сообщает администрация президента.

Комиссия по вопросам помилования при президенте рассмотрела ходатайство Масимова 27 июня и решила отказать в его удовлетворении. Президент Токаев поддержал это решение.

Карим Масимов был задержан 6 января 2022 года во время январских протестов в Казахстане. Генпрокурор Берик Асылов заявил, что Масимов и его заместитель за день до задержания «отдали приказ оставить здания ДКНБ в Алматы, Кызылорде, Алматинской области». Были также покинуты здания полиции Алматинской и Жамбылской областей.

«Там было украдено порядка трех тысяч единиц оружия, большая часть не найдена до сих пор», — добавил Асылов.

В апреле 2023 года суд признал Масимова виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий, назначив ему 18 лет лишения свободы, конфискацию имущества и пожизненный запрет на занятие государственных должностей.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в отношении Масимова по подозрениям в отмывании денег и получении взятки в особо крупном размере. Из-за этого его перевели из колонии в СИЗО КНБ города Астаны.

56-летний Карим Масимов, давний соратник Нурсултана Назарбаева, был назначен председателем КНБ в сентябре 2016 года. Ранее он дважды занимал пост премьер-министра Казахстана: с 2007 по 2012 год и с апреля 2014 года до своего назначения главой КНБ.