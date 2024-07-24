Глава британского Генштаба генерал Роли Уокер заявил, что минимальные цели России в Украине - контроль над 4 областями - достижимы не раньше, чем через пять лет.

Кроме того, по его оценке, достижение этих целей выльется в колоссальные человеческие потери для РФ — по меньшей мере около 1,5 млн человек.

Согласно оценкам разведок западных стран, российская армия потеряла убитыми и ранеными около полумиллиона человек.

Минобороны РФ не раскрывает потери в ходе боевых операций в Украине.

При этом генерал Уокер отметил, что большие потери несут обе стороны: «В долгой войне нет победителей. Это полное опустошение и потерянные поколения для обеих сторон».

Он добавил также, что большим вопросом является способность Украины продолжать держать оборону.