Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с посланием по случаю 101-й годовщины подписания Лозаннского мирного договора. В своем обращении он подчеркнул историческую важность этого документа для Турецкой Республики.

«Сегодня исполняется 101 год со дня подписания Лозаннского мирного договора, который мы считаем учредительным документом Турецкой Республики», — заявил Эрдоган. Он отметил, что договор обеспечил международное признание победы турецкого народа над оккупантами.

Президент подчеркнул роль Турции как «столпа стабильности» в регионе и ее неуклонное развитие на протяжении последнего столетия. Несмотря на глобальные вызовы, Эрдоган заявил о фокусе страны на «целях Века Турции».

«Никто не сможет помешать нашей воле оставить отпечаток нашей нации в нынешнем столетии», — подчеркнул турецкий лидер, выразив уверенность в продвижении страны к светлому будущему.

В завершение Эрдоган почтил память основателя Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, его соратников и всех погибших за независимость страны, а также выразил благодарность ветеранам.