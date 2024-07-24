ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган отметил 101-летие Лозаннского договора
Президент Турции подчеркнул значимость договора для независимости страны и ее развития, акцентируя внимание на будущих целях
Президент Эрдоган отметил 101-летие Лозаннского договора
Фото: АА / Others
24 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с посланием по случаю 101-й годовщины подписания Лозаннского мирного договора. В своем обращении он подчеркнул историческую важность этого документа для Турецкой Республики.

«Сегодня исполняется 101 год со дня подписания Лозаннского мирного договора, который мы считаем учредительным документом Турецкой Республики», — заявил Эрдоган. Он отметил, что договор обеспечил международное признание победы турецкого народа над оккупантами.

Президент подчеркнул роль Турции как «столпа стабильности» в регионе и ее неуклонное развитие на протяжении последнего столетия. Несмотря на глобальные вызовы, Эрдоган заявил о фокусе страны на «целях Века Турции».

«Никто не сможет помешать нашей воле оставить отпечаток нашей нации в нынешнем столетии», — подчеркнул турецкий лидер, выразив уверенность в продвижении страны к светлому будущему.

В завершение Эрдоган почтил память основателя Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, его соратников и всех погибших за независимость страны, а также выразил благодарность ветеранам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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