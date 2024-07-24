Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил «четкий сигнал» о поддержке Китаем территориальной целостности Украины и ее суверенитета. В Пекине также подтвердили, добавил Зеленский, что не будут поставлять России оружие.

«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который на днях с визитом в Китае, провел переговоры со своим коллегой и доложил мне о результатах встречи. Визит украинского чиновника на таком уровне впервые за много лет, и это хорошо», - сказал президент Украины в своем вечернем обращении.

«Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Также подтвердилось то, о чем мне говорил китайский лидер Си Цзиньпин - что Китай не будет поставлять оружие в Россию», - добавил он.

Заявления Зеленского прозвучали после того, как министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу.

Это первая поездка Кулебы в Китай после начала полномасштабной войны с Россией.