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Зеленский: Китай поддержал Украину
Владимир Зеленский заявил, что Китай обещает не продавать России оружие и поддерживает территориальную целостность Украины
Зеленский: Китай поддержал Украину
Фото: Reuters / Others
24 июля 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил «четкий сигнал» о поддержке Китаем территориальной целостности Украины и ее суверенитета. В Пекине также подтвердили, добавил Зеленский, что не будут поставлять России оружие.

«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который на днях с визитом в Китае, провел переговоры со своим коллегой и доложил мне о результатах встречи. Визит украинского чиновника на таком уровне впервые за много лет, и это хорошо», - сказал президент Украины в своем вечернем обращении.

«Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Также подтвердилось то, о чем мне говорил китайский лидер Си Цзиньпин - что Китай не будет поставлять оружие в Россию», - добавил он.

Заявления Зеленского прозвучали после того, как министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу.

Это первая поездка Кулебы в Китай после начала полномасштабной войны с Россией.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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