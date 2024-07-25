Численность населения Японии сокращается 15-й год подряд. За 2023 год число жителей страны уменьшилось более чем на 860 тыс. человек. Основные причины — старение населения и крайне низкий уровень рождаемости. Япония занимает второе место в мире по старшинству населения — старше средний возраст жителей только в крошечном Монако.

В прошлом году в Японии был зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости — 730 тыс. человек. Число смертей в 1,58 млн человек также стало рекордным. По состоянию на 1 января текущего года население Японии составляло 124,9 млн человек — на 860 тыс. меньше, чем годом ранее.

Прогнозируется, что к 2070 году население Японии сократится примерно на 30%, до 87 млн человек, при этом каждый четвертый житель страны будет старше 65 лет.

Фумио Кисида, премьер-министр Японии в июне предупредил: страна «находится на грани вымирания и неясно, сможет ли она функционировать и дальше, как единое общество».

На этом фоне Токио начал активно привлекать иностранную рабочую силу. 24 июля МВД Японии сообщило, что в 2023 году в стране зафиксировано резкое увеличение числа иностранцев — сразу на 11%.

Общее число иностранных резидентов в Японии превысило 3 млн человек. Теперь они составляют почти 3% от общей численности населения, и в основном это люди трудоспособного возраста от 15 до 64 лет.

Опросы показывают, что молодые японцы все более неохотно вступают в брак или заводят детей из-за туманных перспектив трудоустройства, высокой стоимости жизни, которая растет быстрее, чем зарплаты. Также причиной стала корпоративная культура, ориентированная на гендерные аспекты — она ложится бременем только на женщин и работающих матерей.

Правительство выделило $34 млрд в рамках бюджета на 2024 год для стимулирования рождаемости. Сумма включает увеличение субсидий на уход за детьми и образование. Ожидается, что в течение следующих трех лет на эти цели ежегодно будет уходить до $23 млрд.