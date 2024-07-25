ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Кулеба: Китай поддерживает только себя
Глава МИД Украины объяснил позицию Пекина в российско-украинском конфликте и перспективы двусторонних отношений после визита в Китай
Кулеба: Китай поддерживает только себя
Дмитрий Кулеба / Фото: Reuters / Others
25 июля 2024 г.

Китай не станет на сторону ни Украины, ни России в текущем конфликте, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Пекин придерживается исключительно собственных интересов.

«Те, кто считает, что Китай будет стоять на стороне России или Украины, глубоко ошибаются и слишком поверхностно смотрят на стратегическое видение Китая развития ситуации в мире, не только в Украине», — отметил Кулеба в интервью ТСН.

Министр подчеркнул, что во время его недавнего визита в Китай обсуждалось развитие двусторонних отношений между Украиной и Китаем, особенно в сфере экономики и торговли. Кулеба отметил: «Был четкий сигнал о том, что Китай рассматривает двусторонние отношения с Украиной вне контекста их отношений с Россией или наших отношений со Штатами или войны».

По словам главы МИД, Китай воспринимает Украину как независимую европейскую страну и планирует развивать отношения с ней как отдельное направление своей внешней политики.

Кулеба также подчеркнул историческую последовательность китайской внешней политики: «Они всегда твердо, тысячелетия стояли и будут стоять исключительно на позиции интересов Китая».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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