В пятницу, 15 августа, на военной базе Элмендорф – Ричардсон в Анкоридже произойдет событие, которого многие в Европе боялись с первых дней второго президентства Дональда Трампа. Глава РФ Владимир Путин впервые за десять лет ступит на американскую землю, чтобы встретиться с человеком, который обещал закончить украинскую войну за 24 часа.

Символизм места встречи поражает: Аляска — бывшая территория Российской империи, проданная Америке в 1867 году за семь млн долларов. Теперь здесь два лидера ядерных держав будут решать судьбу Украины. И что самое болезненное для европейцев: делать это будут без Владимира Зеленского.

Европейская паника

«Все находятся где-то между беспокойством и возмущением», — признался один из европейских чиновников в беседе с Politico, комментируя предстоящую встречу. Дипломатические источники в Брюсселе не скрывают: ситуация напоминает им худшие кошмары времен Мюнхенского соглашения 1938 года, когда западные лидеры решали судьбу Чехословакии без самих чехословаков.

Фридрих Мерц, канцлер Германии, в срочном порядке запланировал на среду виртуальную встречу — за два дня до аляскинского саммита. На этом цифровом военном совете соберутся европейские лидеры, Зеленский, а также — что особенно символично — сам Трамп с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.

Европейцы надеются успеть «связать» американского президента обязательствами, показать ему красные линии, которые нельзя переходить. «Главный вопрос завтрашнего дня — будет ли это настоящим обсуждением, настоящими консультациями, которые помогут президенту сформировать свой подход, или это будут просто красивые слова без реальных консультаций», — говорит европейский чиновник.

Но шансы на успех этой дипломатической интервенции невелики. Трамп уже ясно дал понять свою позицию: «Они очень сильно на меня полагаются». Перевод с дипломатического: Европа может говорить что угодно, решать буду я.

Команда дилетантов

Еще больше европейцев пугает то, с кем Трамп идет на переговоры с одним из самых опытных лидеров мира. Если в 2018 году в Хельсинки американского президента окружали такие «ястребы» как Джон Болтон, Майк Помпео и Джеймс Мэттис, то теперь картина кардинально иная.

«Можно с уверенностью сказать, что у Трампа нет ни одного человека, принимающего политические решения, который знает Россию и Украину и консультирует его», — констатирует Эрик Рубин, бывший карьерный дипломат.

Переговоры с Москвой ведет девелопер Стив Уиткофф — человек без выдающегося дипломатического опыта, которого критики обвиняют в том, что он повторяет российские нарративы. В мае из Совета национальной безопасности уволили десятки экспертов по внешней политике. В госдепартаменте в прошлом месяце уволили более 1300 сотрудников, включая аналитиков, специализирующихся на России и Украине.

«Нельзя позволить ему и Уиткоффу импровизировать, потому что они просто недостаточно знают, — предупреждает Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше. —Нужен кто-то в комнате, кто может просто посмотреть на президента, закатить глаза и покачать головой».

Путинские амбиции

Для Путина сама встреча — уже победа. Это возвращение России статуса великой державы, способной на равных разговаривать с Америкой о разделе сфер влияния. Российский лидер верит, что украинский конфликт — это на самом деле прокси-война, начатая Западом, и жаждет встречи, на которой Америка и Россия поделят свои сферы влияния, как это было в Ялте в конце Второй мировой войны.

У Путина есть список желаний. Он хочет, чтобы Америка согласилась на де-факто признание территориальных завоеваний России. Он также требует обязательств о том, что Украина не может вступить в НАТО, и может потребовать ограничений на военный потенциал Украины и поставки оружия ей, а также проведения выборов. Другие козыри включают отмену санкций и статус 300 млрд долларов замороженных российских активов.