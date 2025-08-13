В пятницу, 15 августа, на военной базе Элмендорф – Ричардсон в Анкоридже произойдет событие, которого многие в Европе боялись с первых дней второго президентства Дональда Трампа. Глава РФ Владимир Путин впервые за десять лет ступит на американскую землю, чтобы встретиться с человеком, который обещал закончить украинскую войну за 24 часа.
Символизм места встречи поражает: Аляска — бывшая территория Российской империи, проданная Америке в 1867 году за семь млн долларов. Теперь здесь два лидера ядерных держав будут решать судьбу Украины. И что самое болезненное для европейцев: делать это будут без Владимира Зеленского.
Европейская паника
«Все находятся где-то между беспокойством и возмущением», — признался один из европейских чиновников в беседе с Politico, комментируя предстоящую встречу. Дипломатические источники в Брюсселе не скрывают: ситуация напоминает им худшие кошмары времен Мюнхенского соглашения 1938 года, когда западные лидеры решали судьбу Чехословакии без самих чехословаков.
Фридрих Мерц, канцлер Германии, в срочном порядке запланировал на среду виртуальную встречу — за два дня до аляскинского саммита. На этом цифровом военном совете соберутся европейские лидеры, Зеленский, а также — что особенно символично — сам Трамп с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.
Европейцы надеются успеть «связать» американского президента обязательствами, показать ему красные линии, которые нельзя переходить. «Главный вопрос завтрашнего дня — будет ли это настоящим обсуждением, настоящими консультациями, которые помогут президенту сформировать свой подход, или это будут просто красивые слова без реальных консультаций», — говорит европейский чиновник.
Но шансы на успех этой дипломатической интервенции невелики. Трамп уже ясно дал понять свою позицию: «Они очень сильно на меня полагаются». Перевод с дипломатического: Европа может говорить что угодно, решать буду я.
Команда дилетантов
Еще больше европейцев пугает то, с кем Трамп идет на переговоры с одним из самых опытных лидеров мира. Если в 2018 году в Хельсинки американского президента окружали такие «ястребы» как Джон Болтон, Майк Помпео и Джеймс Мэттис, то теперь картина кардинально иная.
«Можно с уверенностью сказать, что у Трампа нет ни одного человека, принимающего политические решения, который знает Россию и Украину и консультирует его», — констатирует Эрик Рубин, бывший карьерный дипломат.
Переговоры с Москвой ведет девелопер Стив Уиткофф — человек без выдающегося дипломатического опыта, которого критики обвиняют в том, что он повторяет российские нарративы. В мае из Совета национальной безопасности уволили десятки экспертов по внешней политике. В госдепартаменте в прошлом месяце уволили более 1300 сотрудников, включая аналитиков, специализирующихся на России и Украине.
«Нельзя позволить ему и Уиткоффу импровизировать, потому что они просто недостаточно знают, — предупреждает Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше. —Нужен кто-то в комнате, кто может просто посмотреть на президента, закатить глаза и покачать головой».
Путинские амбиции
Для Путина сама встреча — уже победа. Это возвращение России статуса великой державы, способной на равных разговаривать с Америкой о разделе сфер влияния. Российский лидер верит, что украинский конфликт — это на самом деле прокси-война, начатая Западом, и жаждет встречи, на которой Америка и Россия поделят свои сферы влияния, как это было в Ялте в конце Второй мировой войны.
У Путина есть список желаний. Он хочет, чтобы Америка согласилась на де-факто признание территориальных завоеваний России. Он также требует обязательств о том, что Украина не может вступить в НАТО, и может потребовать ограничений на военный потенциал Украины и поставки оружия ей, а также проведения выборов. Другие козыри включают отмену санкций и статус 300 млрд долларов замороженных российских активов.
Российские государственные СМИ осторожно оптимистичны. По версии российских госСМИ, у президентов есть «конкретный план прекращения боевых действий». Российские передачи также высмеивали европейских лидеров, советуя им «заткнуться» и оставить переговоры «двум крупным ядерным державам».
Противоречивые сигналы Трампа
Трамп, как всегда, посылает противоречивые сигналы. С одной стороны, он ввел дополнительные 25% пошлины на товары из Индии за покупку российской нефти. С другой — ужаснул Украину, заявив, что ей придется уступить больше территорий в любой сделке.
В понедельник Трамп снова говорил о «земельных обменах», хотя неясно, что именно Россия должна будет отдать взамен — она фактически вернула почти всю территорию в Курской области, которую занимала Украина.
Особенно тревожным для европейцев было заявление Трампа о том, что это будет «встреча-прощупывание» и что он может выйти из переговоров. «Я могу сказать: «Удачи, продолжайте воевать». Или я могу сказать: «Мы можем заключить сделку».
Но еще больше беспокоит европейцев его очевидное восхищение Россией. «Россия победила Наполеона», — заметил он в понедельник. А когда журналисты спросили о встрече, Трамп дважды оговорился, сказав, что едет «в Россию» вместо Аляски.
Европейский план спасения
У европейцев есть трехступенчатый план минимизации ущерба от аляскинской встречи.
Первое — вопрос последовательности. Хотя они признают, что сделка может потребовать де-факто признания некоторых российских завоеваний, они хотят, чтобы переговоры об отказе от земли начались только после прекращения огня по нынешней линии фронта.
Второе — гарантии безопасности для Украины. Членство в НАТО пока исключено, но Зеленский не может согласиться на прекращение огня без гарантий против новой российской военной кампании. 12 августа все лидеры ЕС, кроме венгерского лидера Виктора Орбана, заявили, что европейские страны «готовы внести дальнейший вклад в гарантии безопасности».
Третье — они хотят подготовить Трампа к встрече с Путиным, мастером манипуляций, и посоветовать ему не действовать поспешно. «Путь к миру в Украине не может быть найден без Украины», — настаивали они в своем заявлении.
Ставки максимальные
«Ставки чрезвычайно высоки», — предупреждает Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве. Если Трамп выйдет с саммита с пустыми руками или примет рамки сделки, которая требует от Украины отдать территорию, его могут воспринять как президента, который проиграл российскому лидеру.
Европейцы оказались в сложном положении: подписаться под сделкой и принять пересмотр европейской безопасности у них за спиной, или отвергнуть ее и рискнуть тем, что Трамп отвернется и сократит разведывательную и военную поддержку Украины.
Аляска когда-то была русской землей, проданной американцам. В пятницу на этой земле может быть решена судьба другой части бывшей Российской империи. И европейцы, не имея реальных рычагов, могут только наблюдать, как двое мужчин играют в геополитическую рулетку с будущим континента.