Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибудет в Берлин для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими и американскими лидерами накануне саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщило правительство Германии.
Мерц организовал серию виртуальных встреч в попытке обеспечить, чтобы голос европейских лидеров и Украины был услышан перед саммитом, от которого их отстранили. Зеленский сначала встретится с европейскими лидерами, а примерно через час состоится виртуальный звонок с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Завершит серию встреч звонок между лидерами стран «коалиции желающих», готовых помочь в контроле за любым будущим мирным соглашением.
Трамп заявил, что хочет понять, серьезно ли Путин настроен закончить войну, которая идет уже четвертый год. Американский президент расстроил союзников в Европе, заявив, что Украине придется отдать часть территорий, контролируемых Россией. Он также сказал, что Россия должна согласиться на обмен территориями, хотя неясно, что именно Москва готова уступить.
Европейцы и Украина опасаются, что Россия, ведущая крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года и использующая энергетическую мощь России для запугивания ЕС, может получить выгодные уступки и определить контуры мирного соглашения без их участия. Главный страх европейских стран заключается в том, что в случае победы в Украине Путин затем нацелится на одну из них.