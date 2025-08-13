Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибудет в Берлин для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими и американскими лидерами накануне саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщило правительство Германии.

Мерц организовал серию виртуальных встреч в попытке обеспечить, чтобы голос европейских лидеров и Украины был услышан перед саммитом, от которого их отстранили. Зеленский сначала встретится с европейскими лидерами, а примерно через час состоится виртуальный звонок с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.