Жителя Алматинской области осудили за участие в иностранных вооруженных конфликтах. В феврале прошлого года мужчина заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и принимал участие в боевых действиях на территории Украины.

Согласно приговору, житель Жаркента в феврале 2023 года решил принять участие в войне между Россией и Украиной из-за семейных проблем. Он отправился в Краснодар и попытался вступить в военкомат, но его не приняли из-за выходного дня. Затем он поехал в поселок Молькино, где расположен полигон ЧВК «Вагнер». Там он прошел медицинское освидетельствование, полиграфическое исследование и собеседование в отделе безопасности. В тот же день он заключил контракт на один год.

В качестве бойца штурмового отряда мужчину направили в Бахмут, где он был ранен и переведен в штаб ЧВК под Луганском.

24 июня 2023 года, во время мятежа ЧВК «Вагнер», мужчина подал рапорт на увольнение, но получил отпуск на два месяца. 16 июля он прилетел в Алматы, где был задержан сотрудниками КНБ. 25 июля его арестовали и заключили под стражу.

На суде мужчина не отрицал участия в боевых действиях на территории иностранного государства. Его вина была подтверждена собранными доказательствами, включая справку о его принадлежности к ЧВК «Вагнер», жетон, медали и орден данной организации.

Суд учел чистосердечное раскаяние и признание вины как смягчающие обстоятельства. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

С учетом этих факторов суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Приговор был вынесен еще в феврале этого года, но ранее о нем не сообщалось официально.

Власти Казахстана неоднократно предупреждали о недопустимости участия граждан в конфликтах за рубежом, напоминая об уголовной ответственности за наемничество вплоть до 20 лет лишения свободы.