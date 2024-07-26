В пятницу Евросоюз сообщил о выделении 1,5 млрд евро на поддержку Украины - первой части денег, полученных от прибыли замороженных российских активов.

В мае страны-члены ЕС договорились использовать миллиарды евро, полученные от замороженных активов российского Центробанка, для вооружения Украины и финансирования ее послевоенного восстановления.

ЕС заморозил около 200 млрд евро активов российского Центробанка, хранящихся в блоке, в рамках санкций, введенных против Москвы за ее вторжение в Украину в 2022 году.

Около 90% средств, замороженных в ЕС, хранятся в бельгийской международной депозитной организации Euroclear.

«ЕС поддерживает Украину. Сегодня мы переводим 1,5 млрд евро, полученных от иммобилизованных российских активов, на оборону и восстановление Украины», - говорится в заявлении главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

«Нет лучшего символа и лучшего применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни», - добавила она.

Деньги поступают от процентов, полученных от замороженных российских средств, а не от самих средств, которые остаются заблокированными.

Брюссель заявил, что 90 % денег пойдут в центральный фонд, используемый для оплаты вооружений для Украины, известный как Европейский фонд мира.

Остальные 10 % пойдут в отдельный фонд ЕС по Украине для поддержки потребностей страны в восстановлении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил ЕС за поддержку.

«Спасибо фон дер Ляйен и ЕС за вашу неизменную поддержку и этот значительный вклад в оборону и восстановление Украины», - написал он в социальных сетях.

«Мы благодарны ЕС за этот жизненно важный шаг. Эта передача поможет нам укрепить нашу обороноспособность», - заявили в Минобороны Украины.

Однако Россия осудила этот шаг, охарактеризовав его как «незаконный».

«Это повод, конечно, для продуманных действий в ответ на такие незаконные решения, которые реализуются Евросоюзом», - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.