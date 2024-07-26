Россия и Китай провели совместное патрулирование северной части Тихого океана и Берингова моря вблизи побережья Аляски. В прошлом обе страны уже проводили совместные патрулирования, а российские бомбардировщики регулярно совершают полеты над Беринговым морем. Но совместное патрулирование в эту среду стало первым, в котором приняли участие бомбардировщики обеих стран в северной части Тихого океана.

Москва и Пекин заявили, что это «не было направлено против какой-либо третьей стороны», а в американо-канадском Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что перехваченные его силами бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и «не представляли угрозы».

Сенатор от Аляски Лиза Мурковски назвала произошедшее «беспрецедентной провокацией наших противников», добавив, что это «первый случай их совместного перехвата».

Китай заявил, что патрулирование «не имеет никакого отношения к текущей международной и региональной ситуации».

По данным российских государственных СМИ, в патруле были задействованы российские стратегические ракетоносцы ТУ-95МС и стратегические бомбардировщики Xian H-6 ВВС Китая.

В докладе о безопасности в Арктике, опубликованном в понедельник, Министерство обороны США выразило обеспокоенность «растущим сближением» стран и предположение, что их военное сотрудничество будет продолжать расти.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг эти опасения, заявив, что российско-китайское сотрудничество в Арктике может только способствовать созданию атмосферы «стабильности и предсказуемости» в регионе.