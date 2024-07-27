В пятницу, 26 июля 2024 года, в Париже состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр. Впервые в истории мероприятие прошло не на стадионе, а на реке Сена.

Церемония началась с возвращения олимпийского огня в Париж. По сценарию организаторов, он случайно прибыл на «Стад де Франс». Зинедин Зидан помог доставить огонь к месту начала церемонии.

В параде приняли участие 85 лодок с делегациями из 204 стран и командой олимпийских беженцев. Шестикилометровый маршрут пролегал от моста Аустерлиц до Йенского моста у Эйфелевой башни и проходил мимо знаковых достопримечательностей Парижа.

На церемонии присутствовали высокопоставленные лица, включая генсека ООН Антонио Гутерреша, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и главу МОК Томаса Баха.

Несмотря на дождь, мероприятие посетили около 300 000 зрителей. Церемония включала серию событий, демонстрирующих культурное наследие Франции.

Турцию на Олимпиаде представляет делегация из 101 спортсмена (54 женщины и 47 мужчин). Флаг страны несли Мете Газоз и Бусеназ Сюрменели, завоевавшие первые для Турции олимпийские медали в своих видах спорта на Играх в Токио.