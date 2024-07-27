БРИКС официально объявил о создании финансовой системы, аналогичной SWIFT. Об этом заявил генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан.

Ранее замглавы центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими заявлял, что БРИКС планирует рассмотреть вопрос создания собственной системы обмена финансовыми сообщениями между членами организации, аналогичной SWIFT.

В марте БРИКС начала работу над созданием платежной системы на основе блокчейна и цифровых технологий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы считаем, что создание независимой платежной системы БРИКС — важная цель на будущее, которая будет основана на таких современных инструментах, как цифровые технологии и блокчейн. Главное — убедиться, что это удобно для правительств, простых людей и бизнеса, а также экономически выгодно и свободно от политики», — подчеркнул тогда Ушаков.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о заинтересованности Анкары во вступлении в БРИКС. Рябков уточнил, что это «замечено и зафиксировано».