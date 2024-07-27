Актер Джон Войт, отец актрисы Анджелины Джоли, снова выразил недовольство ее поддержкой палестинцев. Он отметил, что это отражает межпоколенческое разногласие по израильско-палестинскому конфликту в американском обществе.

Актер заявил, что его дочь «находится под влиянием антисемитов». В интервью журналу Variety он сказал, что война на «Святой земле» не может быть цивилизованной, «как думают левые».

«На нее повлияли антисемиты. Я люблю свою дочь и не хочу воевать с ней. Но я считаю, что она под влиянием ООН. Они называют это правами человека, но это антиизраильские нападки», — сказал Войт.

Войт также сказал, что Анджелина «подверглась пропаганде и не понимает реальных ставок и истории конфликта».

85-летний актер является убежденным сторонником Дональда Трампа и считает Нетаньяху «великим человеком» и политиком.

В ноябре прошлого года Анджелина Джоли обвинила мировых лидеров в причастности к преступлениям Израиля. Актриса, ранее работавшая послом доброй воли и специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, заявила, что Израиль намеренно бомбит население сектора Газа. Она также обвинила мировых лидеров в соучастии в этих преступлениях.

Разногласия между Анджелиной Джоли и ее отцом отражают глобальное противоречие между поколениями американцев в восприятии конфликта на Ближнем Востоке.