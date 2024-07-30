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Турция завоевала серебро в олимпийской стрельбе
Юсуф Дикеч и Шеввал Илайда Тархан принесли Турции олимпийскую медаль, завоевав серебро в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции в десять метров в смешанной команде
Турция завоевала серебро в олимпийской стрельбе
Фото: АА / Others
30 июля 2024 г.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже турецкая команда в составе Юсуфа Дикеча и Шеввал Илайды Тархан завоевала серебряную медаль в смешанной категории по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Финал соревнований прошел в Стрелковом центре Шатору, где турецкий дуэт уступил сербской паре Дамиру Микецу и Зоране Арунович со счетом 16-14 в напряженном поединке.

Это достижение стало историческим для Турции, так как это первая олимпийская медаль страны в стрелковом виде спорта. Министр молодежи и спорта Осман Ашкын Бак лично присутствовал на финальных соревнованиях, что подчеркивает значимость события.

Стрельба стала десятым видом спорта, в котором Турция получила олимпийскую медаль. Ранее турецкие спортсмены добивались успехов в таких дисциплинах, как борьба, тяжелая атлетика, тхэквондо, бокс, карате, легкая атлетика, дзюдо, стрельба из лука и гимнастика.

Золотую медаль в этой категории завоевала сербская пара, а бронза досталась команде из Индии в составе Ману Бхакер и Сарабджота Сингха.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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