ПОЛИТИКА
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Новый президент Ирана вступил в должность
Масуд Пезешкиан принес присягу, пообещав улучшить международные отношения и ослабить внутренние ограничения на фоне региональной напряженности
Новый президент Ирана вступил в должность
Масуд Пезешкиан / Фото: Reuters / Others
30 июля 2024 г.

Масуд Пезешкиан официально вступил в должность президента Ирана, сменив погибшего в мае Ибрагима Раиси.

«Мы будем стремиться к конструктивному и эффективному взаимодействию с миром, основанному на достоинстве, мудрости и целесообразности», — заявил Пезешкиан на церемонии инаугурации, транслировавшейся по гостелевидению.

Новый президент, считающийся умеренным политиком, обещает улучшить отношения с Западом и ослабить внутренние ограничения. Новому президенту предстоит столкнуться с задачей преодоления международных санкций и возобновления ядерных переговоров. Однако он вступает в должность в период обострения ближневосточного конфликта.

Пезешкиан критически высказался о поддержке Израиля со стороны США. «Те, кто поставляет оружие, убивающее детей, не могут учить мусульман гуманности», — заявил он. На церемонии присутствовали представители ХАМАС, «Исламского джихада», хуситов и «Хезболлы».

Верховный лидер Али Хаменеи сохраняет решающее слово в ключевых вопросах, включая назначения министров. Он также должен одобрить выбор Пезешкиана на ключевые посты в кабинете министров, такие как министры иностранных дел, нефти и разведки. Пезешкиан, который, как ожидается, назначит свой кабинет министров в течение двух недель.

«Мое правительство никогда не поддастся запугиванию и давлению <...> с иранским народом следует разговаривать с уважением», — подчеркнул новый президент, обозначив свою позицию по международным вопросам.

ИСТОЧНИК:TRT World
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