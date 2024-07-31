Министерство обороны России 31 июля объявило о начале третьего этапа учений по отработке применения тактического ядерного оружия. Ведомство подчеркнуло, что речь идет о нестратегических ядерных силах — то есть оружие с дальностью полета меньше 5500 км, а также тактические ядерные боеголовки с дальностью до 300 км.

По сообщению Минобороны, военнослужащие Южного и Центрального военных округов будут отрабатывать развертывание имитационных боеголовок для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Кроме того, солдаты будут отрабатывать скрытное перемещение к стартовым площадкам.

«Нынешний этап учений направлен на поддержание готовности личного состава и техники подразделений боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач», — заявили в ведомстве.

Первый этап учений Россия провела в мае, а в июне к второму этапу присоединилась союзная Москве Беларусь.

В мае президент РФ Владимир Путин заявил, что США и их европейские союзники «подталкивают мир к грани ядерной конфронтации», поставляя Украине оружие на миллиарды долларов, часть которого используется против российской территории.

После начала войны в Украине в феврале 2022 года президент Путин неоднократно заявлял, что Москва может применить ядерное оружие для своей защиты в экстремальных ситуациях. На Западе не стали воспринимать эти заявления всерьез, считая их блефом и «бряцанием оружием», отмечает агентство Reuters.

В начале мая Путин отдал приказ о начале ядерных учений в ответ на западные «угрозы и провокации». Тогда российские официальные лица указали в качестве причины комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск стран НАТО в Украину.

Тогда же белорусский лидер Александр Лукашенко отдал приказ о внезапной проверке носителей нестратегического ядерного оружия. У Минска нет собственного ядерного щита, однако в прошлом году Беларусь согласилась разместить российские тактические боеголовки на своей территории.