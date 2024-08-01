Телеканал «Аль-Джазира» назвал убийство двух своих журналистов в результате израильского удара в секторе Газа в среду «хладнокровным убийством».

Корреспондент Исмаил Аль Гуль и оператор Рами Аль Рифи стали «мишенью израильских оккупационных сил» во время освещения событий в лагере беженцев «Шати» в Газе, говорится в заявлении базирующегося в Катаре новостного канала.

«Последнее нападение на журналистов «Аль-Джазиры» — лишь очередной случай систематической кампании против журналистов телеканала и членов их семей с октября 2023 года», — говорится в заявлении.

С момента начала войны в Газе 7 октября «Аль-Джазира» непрерывно вела репортажи о последствиях израильской военной кампании.

Офис телеканала в Газе ранее подвергался бомбардировке.

Убийства Гуля и Рифи свидетельствуют о «настоятельной необходимости немедленного судебного преследования оккупационных сил», говорится в заявлении «Аль-Джазиры».

Телеканал заявил, что «будет предпринимать все юридические действия, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях, и выражает непоколебимую солидарность со всеми журналистами в Газе».

Аль-Джазира уже несколько месяцев подвергается критике со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства.

В прошлом месяце израильский суд подтвердил, что продлил запрет на трансляции телеканала, вещающего на арабском и английском языках, первоначально наложенный на «Аль-Джазиру» в начале мая.

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш осудил убийства и заявил, что этот инцидент и другие подобные ему «должны быть полностью и прозрачно расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности».

В январе Израиль заявил, что штатный журналист «Аль-Джазиры» и внештатный сотрудник, погибшие в результате авиаудара в Газе, были «террористами».

В следующем месяце Израиль обвинил еще одного журналиста канала, который был ранен в результате авиаудара, в том, что он является «заместителем командира роты» ХАМАС.

Шеф офиса телеканала в Газе Ваэль аль-Дахдух был ранен во время израильского удара в декабре, в результате которого погиб оператор телеканала.

Его супруга и двое их детей и внук погибли во время бомбардировки лагеря беженцев Нусейрат в октябре.

Старший сын Дахдуха был штатным журналистом «Аль-Джазиры». Он погиб в январе при ударе по автомобилю в Рафахе.