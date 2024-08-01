Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на крупнейшем в стране ежегодном собрании темнокожих журналистов 31 июля предположил, что его соперница-демократ Камала Харрис ранее недоговаривала о своем происхождении.

«Она всегда была индианкой по происхождению, и она только продвигала индийское наследие. Я не знал, что она чернокожая, пока несколько лет назад она вдруг не стала чернокожей, и теперь она хочет, чтобы ее знали как чернокожую», — заявил Трамп.

«Так что я не знаю, индианка она или чернокожая? — продолжил Трамп. — Но знаете что, я уважаю и то, и другое, а вот она, очевидно, нет, потому что она всегда была индианкой, а потом вдруг сделала поворот и стала… она стала чернокожей».

Харрис, имеющая индийское и ямайское происхождение, долгое время идентифицировала себя и как темнокожую, и как азиатку. Она первая американка азиатского происхождения и темнокожая женщина, занявшая пост вице-президента.

Спустя несколько часов после комментариев Трампа Камала Харрис сказала членам исторического темнокожего женского общества «Сигма Гамма Ро», собравшимся в Хьюстоне, что его замечания были «еще одним напоминанием» о том, на что были похожи четыре года при бывшем президенте.

«Это было все то же старое шоу раздоров и неуважения, — заявила Харрис. — Американский народ заслуживает лучшего».

С момента запуска своей предвыборной кампании в начале этого месяца Харрис столкнулась с расистскими нападками в интернете. Некоторые крайне правые аккаунты ставят под сомнение расовую принадлежность вице-президента. Лидеры Республиканской партии призвали законодателей воздержаться от личных нападок и сосредоточиться на ее политических позициях, тем не менее, как видно, Трамп не внял этим призывам.

Репортер ABC News Рэйчел Скотт на встрече Трампа с избирателями перечислила ряд расистских комментариев, сделанных экс-президентом, и спросила, почему темнокожие избиратели должны поддерживать его.

В ответ Трамп назвал вопрос «ужасным», «враждебным» и «позорным».

«Я был лучшим президентом для темнокожего населения со времен Авраама Линкольна», — заявил Трамп, вызвав возмущение аудитории.