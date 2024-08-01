51-летний Юсуф Дикеч, старший сержант турецкой жандармерии, стал сенсацией Олимпийских игр 2024 года в Париже. Вместе с Шеввал Илайдой Тархан он завоевал серебряную медаль в смешанной команде по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, принеся Турции первую олимпийскую медаль в стрельбе.

Дикеч привлек внимание мировой общественности своим необычным подходом к соревнованиям. Он вышел на огневой рубеж без наушников и специальных линз, стреляя с одной рукой в кармане. Это резко контрастировало с его соперниками, использовавшими полный комплект специального оборудования.

В интервью Habertürk спортсмен прокомментировал свой стиль: «Мне не нужно специальное оборудование. Я естественный, натуральный стрелок».

Стрелок моментально стал героем мемов. Выступление Дикеча привлекло внимание даже Илона Маска, который прокомментировал пост о турецком стрелке словом «Nice» (Классно).

Это пятое олимпийское выступление Дикеча, но первое, принесшее ему медаль. Спортсмен также имеет в своем активе 2 медали чемпионата мира и 5 медалей чемпионата Европы.