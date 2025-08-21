ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Анкара готова быть площадкой для российско-украинских переговоров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова принять переговоры между Россией и Украиной
Анкара готова быть площадкой для российско-украинских переговоров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон / AA
21 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по запросу французской стороны. 

В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения Турции и Франции, ситуация вокруг российско-украинской войны, развитие мирного процесса, а также гуманитарная катастрофа в Газе и другие региональные и глобальные вопросы. 

Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжает прилагать усилия ради справедливого завершения войны в Украине. Он отметил, что в Турции внимательно следят за дипломатическими контактами, прошедшими на Аляске и в Вашингтоне. Президент Турции заявил, что страна готова принять любые инициативы по организации переговоров между Киевом и Москвой. 

Особое внимание в разговоре было уделено событиям в Газе. Эрдоган заявил, что Турция добивается установления режима прекращения огня и призывает международное сообщество остановить «план оккупации» сектора, который Израиль реализует с нарастающей жесткостью. По его словам, израильская политика привела к масштабной гуманитарной катастрофе, и ее необходимо немедленно сдержать. 

Читайте также

Лидеры также договорились продолжить обсуждение поднятых тем в рамках предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 

Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение развитию сотрудничества с Францией. Он отметил, что взаимодействие будет расширяться в различных сферах, включая оборонную промышленность, где Анкара готова предпринимать новые шаги. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us