Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по запросу французской стороны.

В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения Турции и Франции, ситуация вокруг российско-украинской войны, развитие мирного процесса, а также гуманитарная катастрофа в Газе и другие региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжает прилагать усилия ради справедливого завершения войны в Украине. Он отметил, что в Турции внимательно следят за дипломатическими контактами, прошедшими на Аляске и в Вашингтоне. Президент Турции заявил, что страна готова принять любые инициативы по организации переговоров между Киевом и Москвой.

Особое внимание в разговоре было уделено событиям в Газе. Эрдоган заявил, что Турция добивается установления режима прекращения огня и призывает международное сообщество остановить «план оккупации» сектора, который Израиль реализует с нарастающей жесткостью. По его словам, израильская политика привела к масштабной гуманитарной катастрофе, и ее необходимо немедленно сдержать.