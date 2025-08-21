Азербайджанская государственная нефтекомпания SOCAR планирует инвестировать около 7 млрд долларов в новые нефтехимические проекты в Турции. Новые вложения почти удвоят присутствие компании в турецкой экономике, где она уже инвестировала свыше 18 млрд долларов.

«Мы рады узнать, что после предварительных инженерных и технико-экономических исследований, проведенных в рамках Master Plan, SOCAR Türkiye планирует реализовать дополнительный нефтехимический проект стоимостью около 7 млрд долларов», — заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

По словам турецкого политика, «подобные инициативы имеют ключевое значение для снижения дефицита внешней торговли и укрепления макроэкономической стабильности». Реализация проекта займет от 5 до 10 лет и предусматривает создание производств полиолефинов.