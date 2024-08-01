Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с папой римским Франциском. Ключевыми темами беседы стали церемония открытия Олимпийских игр в Париже и ситуация в секторе Газа.

Эрдоган выразил возмущение некоторыми элементами церемонии открытия Олимпиады. «Под прикрытием свободы слова и толерантности попирается человеческое достоинство, высмеиваются религиозные и нравственные ценности, что оскорбляет как христианский мир, так и мусульман», — передает слова главы государства Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Президент Эрдоган также затронул тему конфликта в Газе: «Атаки Израиля на Газу переросли в геноцид, наблюдается серьезный гуманитарный кризис. Израиль осуществляет свои массовые убийства под дипломатическим, экономическим и военным прикрытием некоторых государств».

Турецкий лидер призвал к срочным действиям международного сообщества для установления мира в регионе.

Папа Франциск поблагодарил турецкого лидера за усилия по установлению мира и внимание к вопросам уважения религиозных ценностей.