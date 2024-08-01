ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган и папа римский обсудили Газу и Олимпиаду
Президент Турции выразил обеспокоенность «аморальными представлениями» на открытии Олимпиады в Париже и ситуацией в Газе
Президент Эрдоган и папа римский обсудили Газу и Олимпиаду
Папа Франциск и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
1 августа 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с папой римским Франциском. Ключевыми темами беседы стали церемония открытия Олимпийских игр в Париже и ситуация в секторе Газа.

Эрдоган выразил возмущение некоторыми элементами церемонии открытия Олимпиады. «Под прикрытием свободы слова и толерантности попирается человеческое достоинство, высмеиваются религиозные и нравственные ценности, что оскорбляет как христианский мир, так и мусульман», — передает слова главы государства Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Президент Эрдоган также затронул тему конфликта в Газе: «Атаки Израиля на Газу переросли в геноцид, наблюдается серьезный гуманитарный кризис. Израиль осуществляет свои массовые убийства под дипломатическим, экономическим и военным прикрытием некоторых государств».

Турецкий лидер призвал к срочным действиям международного сообщества для установления мира в регионе.

Папа Франциск поблагодарил турецкого лидера за усилия по установлению мира и внимание к вопросам уважения религиозных ценностей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us