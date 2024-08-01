Малайзия обрушилась с критикой на компанию Meta — материнскую компанию Instagram и Facebook, после того как та удалила пост, рассказывающий о встрече премьер-министра Анвара Ибрагима с покойным главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией.

«Это действие явно демонстрирует дискриминацию в отношении как ситуации в Палестине, так и лидеров стран», — заявила канцелярия премьер-министра на платформе X, потребовав объяснений и призвав «принести извинения».

Согласно заявлению, речь о посте, который был связан со встречей Анвара с Ханией в мае, когда малайзийский глава правительства находился с визитом в Катаре.

«Пусть это послужит четким и недвусмысленным сигналом для Meta. Прекратите это проявление трусости и перестаньте действовать в качестве орудия угнетающего сионистского израильского режима!», — написал сам Ибрагим.

Ранее в среду в ХАМАС заявили, что Хания был убит в результате «сионистского рейда» в иранской столице. Он находился в Тегеране, чтобы присутствовать на церемонии инаугурации нового президента страны.

Израиль никак не прокомментировал эту новость.

Пользователи социальных сетей также осудили компанию Meta за удаление сообщений с соболезнованиями в связи с убийством Хании на Facebook и Instagram, сообщило агентство «Анадолу».