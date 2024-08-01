Национальная разведывательная организация Турции (MIT) успешно провела крупнейшую за последнее время операцию по обмену заключенными. В ходе операции был произведен обмен 26 человек, находившихся в тюрьмах семи стран: США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

Обмен проходил в Анкаре под контролем MİT. В Турцию прибыли семь самолетов из участвующих стран. В результате обмена 10 заключенных были переданы России, 13 — Германии и 3 — США.

Среди обмененных лиц были известные фигуры, включая:

Эвана Гершковича, журналиста The Wall Street Journal

Пола Уилана, бывшего морпеха США

Рико Кригера, немецкого наемника

Илью Яшина, российского оппозиционера

Вадима Красикова, офицера ФСБ

MİT сыграла ключевую роль на всех этапах операции, от организации переговоров до обеспечения безопасности и логистики.

«Эта операция вошла в историю как самый масштабный обмен заложниками между США, Россией и Германией за последние годы. MİT обеспечила установление каналов диалога для этой исторической операции», — говорится в пресс-релизе турецкой разведки.

Успешное проведение обмена подчеркивает растущую роль Турции как посредника в международных отношениях. Под руководством президента Эрдогана страна продолжает вносить вклад в обеспечение мира и стабильности на международной арене, особенно в период растущей глобальной напряженности.