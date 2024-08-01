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Турция организовала масштабный обмен заключенными
Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела крупнейшую операцию по обмену 26 заключенными между семью странами
Турция организовала масштабный обмен заключенными
Пол Уилан / Фото: Reuters / Others
1 августа 2024 г.

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) успешно провела крупнейшую за последнее время операцию по обмену заключенными. В ходе операции был произведен обмен 26 человек, находившихся в тюрьмах семи стран: США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

Обмен проходил в Анкаре под контролем MİT. В Турцию прибыли семь самолетов из участвующих стран. В результате обмена 10 заключенных были переданы России, 13 — Германии и 3 — США.

Среди обмененных лиц были известные фигуры, включая:

  • Эвана Гершковича, журналиста The Wall Street Journal

  • Пола Уилана, бывшего морпеха США

  • Рико Кригера, немецкого наемника

  • Илью Яшина, российского оппозиционера

  • Вадима Красикова, офицера ФСБ

MİT сыграла ключевую роль на всех этапах операции, от организации переговоров до обеспечения безопасности и логистики.

«Эта операция вошла в историю как самый масштабный обмен заложниками между США, Россией и Германией за последние годы. MİT обеспечила установление каналов диалога для этой исторической операции», — говорится в пресс-релизе турецкой разведки.

Успешное проведение обмена подчеркивает растущую роль Турции как посредника в международных отношениях. Под руководством президента Эрдогана страна продолжает вносить вклад в обеспечение мира и стабильности на международной арене, особенно в период растущей глобальной напряженности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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