Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан выразили благодарность Турции за ее ключевую роль в проведении масштабной операции по обмену заключенными.

Операция, организованная Национальной разведывательной организацией Турции (MİT), позволила обменять 26 человек из семи стран: США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси. Обмен проходил в Анкаре под полным контролем MİT.

Байден отметил возвращение четырех американцев: «Я благодарен нашим союзникам, таким как Турция, Германия, Польша, Словения и Норвегия, за достижение этого результата в ходе этих трудных и сложных переговоров».

Блинкен подчеркнул роль Турции в обеспечении безопасности: «Мы также благодарим правительство Турции за предоставление места для безопасного возвращения этих людей в США и Германию».

Салливан высоко оценил логистическую поддержку Турции: «Мы очень благодарны Турции за предоставление жизненно важной логистической поддержки, которая сделала это соглашение возможным».

Успешное проведение обмена укрепляет позиции Турции как важного посредника в международных отношениях, особенно в период растущей глобальной напряженности.