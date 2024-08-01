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Азербайджан берет второе золото в Париже
Зелим Коцоев победил в весе до 100 кг на Олимпиаде-2024, обойдя скандального израильского дзюдоиста Петера Пальчика
Азербайджан берет второе золото в Париже
Фото: Reuters / Others
1 августа 2024 г.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Зелим Коцоев принес Азербайджану вторую золотую медаль в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 100 кг. Коцоев уверенно прошел все этапы турнира, в том числе победив израильтянина Петера Пальчика, и одержал победу в финале над грузинским спортсменом Ильей Суламанидзе.

Это вторая Олимпиада для Коцоева, который на предыдущих играх в Токио выбыл на стадии 1/8 финала. Ранее первое золото в дзюдо для Азербайджана завоевал Хидаят Гейдаров в категории до 73 кг.

Стоит отметить, что побежденный Коцоевым израильский дзюдоист Пальчик ранее вызвал общественный резонанс, подписывая бомбы, сброшенные на сектор Газа. Несмотря на скандал, он был назначен знаменосцем израильской олимпийской команды.

Благодаря этим победам Азербайджан поднялся на 15-е место в общем медальном зачете Олимпиады-2024.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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