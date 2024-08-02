После массовых беспорядков в британском Саутпорте, вызванных ложной информацией от ультраправых движений Британии, суд пошел на необычный шаг и раскрыл личность нападавшего на детский сад. Преступник убил трех детей, еще восемь получили серьезные ранения.

Ультраправые паблики в соцсети X утверждали, что преступник — нелегальный иммигрант, прибывший в Британию без документов. После этого толпа сторонников ультраправых экстремистов пошла громить мечеть Саутпорта и сжигать машины. В стычках с зачинщиками беспорядков пострадали более 50 полицейских. Задержаны более 100 человек.

Распространение ложных утверждений о нападении с применением холодного оружия убедило судью Эндрю Менари снять юридические ограничения и раскрыть имя подозреваемого.

«Продолжать препятствовать полному освещению событий — значит позволить другим распространять дезинформацию в вакууме», — сказал судья.

Подозреваемый, Аксель Муганва Рудакубана, предстал перед судом в Ливерпуле по трем пунктам обвинения в убийстве и десяти пунктам обвинения в покушении на убийство. Он родился в Кардиффе, Уэльс. Его родители родом из Руанды.

Нападение с применением холодного оружия потрясло Великобританию и спровоцировало двухдневные беспорядки на расовой почве.

Премьер-министр Кейр Стармер созвал 1 августа срочное совещание начальников полиции со всей страны. Он объявил о создании общенационального подразделения, которое позволит полицейским силам обмениваться разведданными для борьбы с тем, что он назвал «бандами головорезов», которые путешествуют по стране, создавая беспорядки.

«Крайне правые показывают, кто они такие; мы должны показать, кто мы такие. Это скоординировано, это преднамеренно, это не протест, который вышел из-под контроля», — подчеркнул премьер.

Беспорядки стали серьезным испытанием для Стармера, менее чем через месяц после того, как его Лейбористская партия одержала убедительную победу на выборах. Одним из первых решений нового премьера стала отмена депортации нелегальных иммигрантов в Руанду.